В Ровенской области глава РГА требовал взятку в триста тысяч долларов

Чиновника поймали с поличным в размере 100 тысяч долларов, деньги полагались за земельные паи

Фото: Нацполиция

В Ровенской области задержали главу Рокитновской РГА, который получил взятку от предпринимателя в общей сумме 110 тыс. долларов. При этом, чиновник требовал почти в три раза больше.

"Чиновник незаконно предоставил в аренду 486 га земли подконтрольном ему частному предприятию. Земля принадлежала к невостребованных земельным паям Сновидовицкого и Биловижского сельсоветов. Глава РГА обманул предпринимателя и убедил его, что получить право аренды на эти земельные паи он может только заплатив 300 тыс. долларов. В итоге председатель Рокитновской РГА увеличил свое состояние на 110 тыс долларов", – сообщила заместитель главы ГБР Ольга Варченко в в Facebook.

Но это не единственное нарушение закона со стороны чиновника. Дело в том, что, по закону, он не имел права предоставлять землю в аренду вообще. ведь с января 2019 года эти полномочия были переданы сельским советам. Сегодня чиновника взяли с поличным, как раз когда он получал второй транш неправомерной выгоды в сумме 100 тыс. долларов.

Ранее в Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.

Также сообщалось, что во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.

Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.

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