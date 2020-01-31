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В Ровненской области щенок застрял в стиральной машине (видео)

31 января, 00:09

Владелец собаки восемь часов пытался достать ее из металлической ловушки

Ровенские пожарные освободили месячного щенка, который застрял в проеме корпуса стиральной машины. Владелец щенка восемь часов тщетно пытался достать любопытное животное. Спасатели же с помощью специального инструмента за считанные минуты разжали металлическую конструкцию и освободили собаку невредимой.

Случаи невероятного спасения случаются каждый день. И не всегда животным помогают именно спасатели. Так, ранее новости "Сегодня" писали о том, как мужчина спас тонущую в ледяной воде собаку. Обычный прохожий зашел в воду при нулевой температуре, чтобы помочь бродячему животному.

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А в прошлом году похожий случай произошел в американском штате Нью-Йорк. Правда, тогда спасителю провалившегося под лед пса самому окунаться не пришлось – сержант полиции, который пришел животному на помощь, аккуратно добрался до него по льду.

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Но чаще, конечно, операцию по спасению приходится проводить специалистам. Совсем недавно в Киеве спасли маленького щенка, застрявшего между плитами. Киевская Служба спасения животных опубликовала видео спасения щенка.

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Источник: Сегодня

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