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В Ровненской области учительницу оштрафовали на 17 тыс грн за отказ от маски

5 ноября, 12:14

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Педагог отказывается носить карантинную защиту и мерять температуру по религиозным убеждениям

За отказ от маски – 17 тысяч гривен штрафа. Именно так суд наказал учительницу в Ровенской области за то, что она игнорировала карантин. В полицию пожаловались коллеги. Подробности в сюжете новостей "Сегодня".

Видео: Сегодня

"Отказываюсь носить эти маски, для меня ее надеть – это смерть", – говорит учительница Жанна Тетенева, которой теперь придется платить штраф.

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Не носит защиту из-за религиозных убеждений, объясняет учительница украинского языка и литературы. По той же причине не меряет температуру. К замечаниям она равнодушна – возмущаются коллеги.

"Люди, которые работают в государственном учреждении, да еще с таким количеством детей... Мы за них несем ответственность. Если мы не будем следовать советам, то потом на нашей совести будет чья-то болезнь", – говорит учительница начальных классов Татьяна Кузнецова.

Поведение опытного педагога осуждают и родители. Носить маску или защитный щиток учительницу просили не раз. Поэтому директор лицея составила акт и передала материалы в полицию. Суд оштрафовал педагога. Но женщина будет подавать апелляцию. И жалуется на давление в школе из-за ее религиозных убеждений.

"Мои профессиональные качества, знания, уже все нивелировано. Одна проблема – я хожу без маски", – говорит Жанна Тетенева.

Профессионал она хороший, так учительницу характеризуют в управлении образования. Имеет более 20 лет стажа, и увольнять ее не планируют.

"Человек будет и дальше работать. Надеемся, что она сделает выводы и дальше будет выполнять то, что постановил педагогический совет учреждения", – Еленя Корень, руководитель Управления образования Варашской ОТО.

Штраф за отказ от маски учительнице все-таки придется заплатить. Ее коллега, преподаватель из Ровно, тоже обжаловал аналогичное админнарушение в Апелляционном суде, но проиграл.

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А тем временем Минздрав предлагает Раде ужесточить наказание за отсутствие маски.

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штрафы карантин учительница ровненская область

Источник: Сегодня

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