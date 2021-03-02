В Ровно 11-летняя девочка наглоталась таблеток

Сейчас ребенок в реанимации

В Ровно полиция открыла уголовное производство по факту медикаментозного отравления 11-летней девочки.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, о том, что ребенок выпил 40 таблеток "парацетамола", сообщили медики. Ювенальные полицейские предварительно установили, что причиной такого поступка стали недоразумения на бытовой почве, одновременно в семье конфликтов не возникало.

В никаких группах в соцсетях девочка не участвовала. Ребенок сейчас находится в реанимации. По словам медиков угрозы жизни нет, состояние удовлетворительное.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "доведение лица до покушения на самоубийство, совершенное в отношении несовершеннолетнего". Продолжается тщательная проверка.

Отметим, это уже не первый подобный случай. Ранее в Умани Черкасской области две девочки 14 лет напились таблеток дротаверина, чтобы таким образом привлечь внимание своих близких.

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А под Киевом в Боярке ученицы лицея выпили по 40 таблеток дротаверина – 13-летняя девочка погибла, а 12-летнюю смогли спасти.

Кроме того, в Сумах две ученицы наглотались препарата от простуды.

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