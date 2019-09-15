В Ровно 12-летняя девочка, которую привезли со свалки, родила ребенка

Беременная не состояла на учете, в данный момент у ребенка есть физический недостаток

/ Фото: Pixabay

В больнице в Ровно 12-летняя девочка родила ребенка. Об этом сообщает сайт Charivne.info в воскресенье, 15 сентября.

Роды принимали врачи Ровенского областного перинатального центра. Как рассказывает главный врач медучреждения Виктория Еникеева, за время работы перинатального центра это первый такой случай.

"Пациентка была доставлена ​​каретой скорой помощи со свалки в 2:10 ночи, а в 7:10 она уже родила. Роды прошли естественным путем. Наши врачи в этой ситуации сделали все лучшим образом, чтобы и малолетняя мама, и ребенок чувствовали себя хорошо. Беременная не стояла на учете, в данный момент у ребенка есть физический недостаток", – сказала Виктория Еникеева.

Реклама

Вес новорожденного мальчика – 3160 граммов, рост – 47 см. Сама мама ребенка родом из Закарпатской области.

Ранее в Польше 11-летняя девочка из Украины родила ребенка – это произошло в городе Гданьск, на севере страны. Как стало известно, ребенок пожаловался матери на плохое самочувствие и на приеме у врача оказалось, что девочка находится на поздней стадии беременности.

Между тем в Ровенской области многодетная мать Людмила Ковалевич из села Познань Рокитновского района родила восемнадцатого ребенка. Девочка хорошо себя чувствует, мама тоже.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама