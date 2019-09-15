В Ровно 12-летняя девочка, которую привезли со свалки, родила ребенка

В больнице в Ровно 12-летняя девочка родила ребенка. Об этом сообщает сайт Charivne.info в воскресенье, 15 сентября.
Роды принимали врачи Ровенского областного перинатального центра. Как рассказывает главный врач медучреждения Виктория Еникеева, за время работы перинатального центра это первый такой случай.
"Пациентка была доставлена каретой скорой помощи со свалки в 2:10 ночи, а в 7:10 она уже родила. Роды прошли естественным путем. Наши врачи в этой ситуации сделали все лучшим образом, чтобы и малолетняя мама, и ребенок чувствовали себя хорошо. Беременная не стояла на учете, в данный момент у ребенка есть физический недостаток", – сказала Виктория Еникеева.
Вес новорожденного мальчика – 3160 граммов, рост – 47 см. Сама мама ребенка родом из Закарпатской области.
Ранее в Польше 11-летняя девочка из Украины родила ребенка – это произошло в городе Гданьск, на севере страны. Как стало известно, ребенок пожаловался матери на плохое самочувствие и на приеме у врача оказалось, что девочка находится на поздней стадии беременности.
Между тем в Ровенской области многодетная мать Людмила Ковалевич из села Познань Рокитновского района родила восемнадцатого ребенка. Девочка хорошо себя чувствует, мама тоже.
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