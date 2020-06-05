В Ровно 14-летний школьник снял на видео изнасилование семиклассницы

В Ровно 14-летний подросток изнасиловал 12-летнюю девочку. Над семиклассницей юноша поиздевался в подъезде многоэтажки и снял это на видео, сообщают "Надзвичайні новини".

Как рассказали ученики школы, в которой учится парень, видео подросток снимал, чтобы доказать всем, что действительно встречается с семиклассницей. В итоге – ролик заметили не только школьники, но и родные девочки.

"Он то видео скидывал всем. Хвастался, говорил, что очень крутой. У нас это видео видели все старшеклассники, смеялись и передавали друг другу. Но мы все в шоке. Девочка учится в 7 классе", - рассказала ученица школы.

Как рассказали полицейские, со своей жертвой 14-летний парень познакомился в Instagram. Сначала они общались виртуально, а потом все же решили встретиться. Закончилось свидание изнасилованием.

"Факт распространения видео был, сейчас в Ровенском отделе полиции имеется уголовное производство по факту распространения видео. О том, имеющиеся элементы порнографического характера, установит экспертиза", - рассказала прокурор Ровенской местной прокуратуры Илона Ютовец.

На данный момент юношу уже отправили под домашний арест. Примечательно, что своей вины подросток так и не признал. Но, если его вина будет доказана, парню грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, не так давно в Харькове иностранец затянул в лес и жестоко изнасиловал 15-летнюю девочку.

Также мы рассказывали, что Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных заведений.

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