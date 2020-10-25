Українська
$ 28,27
33,41
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

В Ровно авто влетело в маршрутку: есть жертвы (видео)

25 октября, 11:54

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Водитель автомобиля, ставшего причиной аварии, погиб на месте

Один человек погиб и еще семеро получили серьезные травмы в кровавой аварии, которая произошла в Ровно. На улице Черновола, на въезде в город, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. Автобус от удара отбросило в еще один автомобиль. По предварительным выводам полиции водитель Geely CK, который спровоцировал аварию, пытался обогнать авто через сплошную полосу. Сам погиб на месте. Ранены три человека, которые были в салоне, в том числе и его жена. В больницу забрали 3-х детей и взрослого – из маршрутки. У них травмы головы и ушибы.

Реклама

Напомним, в Ровенской области в ДТП погибла беременная женщина, которая ехала в роддом, еще три человека пострадали.

В тренде
В Донецкой области избирателю выдали уже заполненный бюллетень

Ранее мы писали, что сотрудники патрульной полиции Киева изъяли автомобиль у женщины, которая, будучи в нетрезвом состоянии, устроила ДТП на бульваре Перова и уехала – в салоне находился ребенок.

Реклама

ДТП маршрутки Ровно

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине от коронавируса умер 8-летний ребенок
В Украине от коронавируса умер 8-летний ребенокУкраина
Популярный украинский курорт засыпало снегом (фото)
Популярный украинский курорт засыпало снегом (фото)Запад
ЦИК распустил теризбирком Прикарпатья за саботаж работы
ЦИК распустил теризбирком Прикарпатья за саботаж работыУкраина
Ехала в роддом: на трассе Киев – Чоп в ДТП погибла беременная женщина (фото и видео)
Ехала в роддом: на трассе Киев – Чоп в ДТП погибла беременная женщина (фото и видео)Запад
На трассе Киев – Чоп столкнулись четыре авто: есть погибшие (фото и видео)
На трассе Киев – Чоп столкнулись четыре авто: есть погибшие (фото и видео)Запад
В больнице на Прикарпатье все врачи больны COVID-19: пациентов лечат медсестры
В больнице на Прикарпатье все врачи больны COVID-19: пациентов лечат медсестрыЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять