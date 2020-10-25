В Ровно авто влетело в маршрутку: есть жертвы (видео)

Один человек погиб и еще семеро получили серьезные травмы в кровавой аварии, которая произошла в Ровно. На улице Черновола, на въезде в город, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. Автобус от удара отбросило в еще один автомобиль. По предварительным выводам полиции водитель Geely CK, который спровоцировал аварию, пытался обогнать авто через сплошную полосу. Сам погиб на месте. Ранены три человека, которые были в салоне, в том числе и его жена. В больницу забрали 3-х детей и взрослого – из маршрутки. У них травмы головы и ушибы.

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Напомним, в Ровенской области в ДТП погибла беременная женщина, которая ехала в роддом, еще три человека пострадали.

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Ранее мы писали, что сотрудники патрульной полиции Киева изъяли автомобиль у женщины, которая, будучи в нетрезвом состоянии, устроила ДТП на бульваре Перова и уехала – в салоне находился ребенок.

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