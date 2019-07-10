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В Ровно автомобиль сбил ребенка: отец отступил на тротуар, а девочка побежала с самокатом в руках

10 июля, 19:04

Предварительно у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму

Фото: Нацполиция

В Ровно на улице Дубенской водитель легковушки сбил ребенка. Авария произошла сегодня, 10 июля, около 16:10.

Полицейские на месте происшествия установили, что водитель автомобиля Toyota Camry, 44-летний житель совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая, по словам водителя, внезапно выбежала на нерегулируемый пешеходный переход.

С ребенком был отец, впрочем, заметив автомобиль, он отступил назад на тротуар, а девочка побежала вперед с самокатом в руках. В соответствии с медицинским освидетельствованием,  водитель иномарки был трезвым.

Ребенка на карете "скорой" доставили в больницу. Предварительно у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибы лба. Впрочем, ее еще осматривают медики. На месте происшествия работает следователь и патрульные полицейские.

Ранее в Киеве водитель сбил на тротуаре мужчину и маленькую девочку. У пострадавших – множественные переломы.

Напомним, за первых четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).

А недавно в Харьковской области легковушка, в которой ехала семья с двумя детьми, влетела в отбойник.


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Тег ДТП, ребенок, ровно, пострадавший

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