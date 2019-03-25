В Ровно автоугонщик влетел на скорости забор: машина сгорела
Машину угнали из станции техоблслуживания
В Ровно угонщик автомобиля BMW не справился с управлением, врезался в бетонный забор и машина загорелась. Как оказалось, автомобиль угнали с СТО: один из местных жителей оставил свой BMW автослесарям для проведения диагностики.
"Пострадавших на карете скорой помощи доставили в больницу. У 40-летнего водителя диагностировали перелом таза, а у его 34-летнего пассажира – перелом таза и ноги", – сообщают в полиции.
По предварительной информации, пострадавшим оказался бывший работник этой станции техобслуживания, который имел доступ в боксы. По факту незаконного завладения транспортным средством, повлекшее материальный ущерб в крупных размерах полицейские проводят досудебное расследование.
Как уже сообщалось, во Львове ранее судимый 23-летний работник автомойки украл из кассы 10 тысяч гривен и угнал вымытый автомобиль клиента.
Ранее во Львове угон машины с автомойки закончился тяжелыми последствиямидля "искателя приключений" – автомойщик на угнанном BMW 3200 вылетел на тротуар и столкнулся с электроопорой.
Также мы писали о том, как на автомойках угоняют машиныи превращают их в металлолом
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