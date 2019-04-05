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В Ровно бойцовский пес покусал четырехлетнего мальчика

Сегодня, 13:09

Когда пес набросился на ребенка, он играл на площадке

В Ровно бойцовский пес покусал четырехлетнего мальчика Запад Когда пес набросился на ребенка, он играл на площадке


В Ровно бойцовский пес покусал четырехлетнего мальчика. Собака прохожего набросилась на ребенка, когда он играл на площадке. Спасли малыша свидетели, которые и вызвали медиков. Мальчика с рваными ранами ног доставили в больницу.

На данный момент правоохранители разыскала владельца животного. Какую ответственность понесет мужчина – определят после медицинского обследования ребенка.

"Раны были на бедре и голени. До 10 сантиметров рана на бедре и на голени – пять сантиметров", – рассказал "Сегодня" заведующий травмпункта Ровенской областной детской больницы Геннадий Могила.

Ранее мы писали о том, что в Днепре женщина сломала руку и позвоночник из-за нападения стаи бездомных собак. По словам пострадавшей, травмы она получила, когда пыталась отбиться от стаи бездомных собак. По На женщину животные напали поздно ночью, когда она шла по тропинке через балку.

Ранее мы писали о том, что жителей села под Черниговом терроризируют стаи собак. Люди признались, что боятся отпускать детей в школу без сопровождения.

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Тег нападение, собака, ребенок, ровно

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