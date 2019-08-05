В Ровно горел жилой дом: неизвестные у входной двери подожгли шины 2019-08-05T12:02:00+03:00 Запад Пожар тушили полтора часа, владелец дома проживает за границей

В Ровно в ночь на пятое августа, около 2:00 на улице Буковинская начался пожар. Возгорание произошло в трехэтажном коттедже. Неизвестные подожгли автомобильные шины прямо под входной дверью особняка, в результате чего были повреждены зеленые насаждения, двери, фасад, а также комнаты на первом этаже. Известно, что дом принадлежит уроженцу Ровно, который около десяти лет проживает за границей. Об этом сообщают в полиции.





По данным ГСЧС, пожар тушили почти полтора часа, ликвидировали пламя около 3:30 ночи. По факту умышленного поджога полицейские начали досудебное расследование. С места происшествия следователи изъяли пожарный мусор, а также остатки горюче-смазочных веществ.

Напомним, недавно в Ровно загорелся агитационный автомобиль одного из кандидатов на парламентских выборах.

Недавно, сообщалось, что сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в ремонтном цеху локомотивного депо "Львов-Запад".

Ранее на Ровенской АЭС произошел пожар из-за повреждения трансформатора

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