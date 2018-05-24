В Ровно гремела стрельба: погиб молодой мужчина

Сегодня в Ровно, около полудня гремела стрельба, в результате которой погиб молодой мужчина. В полицию о происшествии сообщили медики, оказывавшие помощь раненому. Но спасти его не смогли. Пострадавший умер в карете скорой помощи.

"Полицейские установили, что на улице Набережная областного центра между двумя мужчинами, которые, по словам свидетелей, были выпившими, произошел конфликт. В ходе разборок огнестрельное ранение в грудь получил 30-летний житель", – сообщают в полиции.

Злоумышленник с места происшествия скрылся, его разыскивают полицейские. По факту умышленного убийства открыто досудебное расследование. Также в полиции выясняют все обстоятельства происшествия и вид оружия, с которого был произведен выстрел.

Ранее в Ровно произошла стрельба, во время которой из пневматического пистолета ранили 22-летнего парня.

А в одном из сел Ровенской области во время уличной потасовки убили 22-летнего парня.

Также на одной из улиц областного центра Закарпатья ночью произошла стрельба. В результате пострадал 27-летний мужчина.



