В Ровно гремела стрельба: погиб молодой мужчина

Сегодня, 19:01

Злоумышленник успел скрыться с места происшествия, его ищет полиция

На месте происшествия. Фото: Нацполиция
На месте происшествия. Фото: Нацполиция

Сегодня в Ровно, около полудня гремела стрельба, в результате которой погиб молодой мужчина. В полицию о происшествии сообщили медики, оказывавшие  помощь раненому. Но спасти его не смогли. Пострадавший умер в карете скорой помощи.

"Полицейские установили, что на улице Набережная областного центра между двумя мужчинами, которые, по словам свидетелей, были выпившими, произошел  конфликт. В ходе разборок огнестрельное ранение в грудь получил 30-летний житель", – сообщают в полиции.

Злоумышленник с места происшествия скрылся, его разыскивают полицейские. По факту умышленного убийства открыто досудебное расследование. Также в полиции выясняют  все обстоятельства происшествия и вид оружия, с которого был произведен выстрел.

Ранее в Ровно произошла стрельба, во время которой из пневматического пистолета ранили 22-летнего парня.

А в одном из сел Ровенской области во время уличной потасовки убили 22-летнего парня. 

Также на одной из улиц областного центра Закарпатья ночью произошла стрельба. В результате пострадал 27-летний мужчина.
расследование, ранение, стрельба, ровно

Вы сейчас просматриваете новость "В Ровно гремела стрельба: погиб молодой мужчина". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Скриншот

В Ровно произошла драка между горожанином и дорожным рабочим

Сегодня, 18:27

Замечание о плохом ремонте стала причиной драки с применением лопаты

Происшествия

В машине нашли амфетамин. Фото: ГУ НП в Киевской области

ЧП в Ржищеве: за рулем была женщина под амфетамином

Сегодня, 16:10

28-летняя девушка находилась в неадекватном состоянии, в салоне авто нашли наркотики  
Загрузка...

Одесса

Фото: pixabay.com

В Одессе пассажиры выстрелили таксисту в затылок и ограбили

Сегодня, 13:47

Двое парней ночью вызвали такси в Малиновский район Одессы. Сев в салон автомобиля, злоумышленники стали угрожать таксисту пистолетом

Происшествия

В Киеве возле метро "Гидропарк" произошла стрельба, есть раненые

21 Мая, 10:15

Одного из участников конфликта полиция задержала с пистолетом на мосту Метро  
Загрузка...