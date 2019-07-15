В Ровно из-за переполненной свалки разгорелся мусорный скандал

Перерабатывающий отходы завод в городе закрыли





Дома некоторых горожан находятся в санитарной зоне свалки. Впервые они почувствовали близость переполненного отходами полигона во время масштабного пожара на свалке. Тогда густой дым накрыл целый микрорайон города.

Сейчас на свалке находятся тонны мусора, а свободного места практически не осталось. Мусорный полигон заполнен почти на 90%, и отходы уже подбираются под перерабатывающий завод. Раньше на этом предприятии из мусора делали топливо для печей, но оно уже 5 лет не работает.

В местной мэрии говорят: работа такого завода возможна только с разрешения Минэкологии.

"Требуется особое разрешение на данный вид работ. И, к сожалению, не только наш город, но и другие города, где планируется функционирование мусороперерабатывающих заводов, не получили эти разрешения", – рассказал председатель комиссии по городскому хозяйству Ровенского горсовета Назарий Полищук.

Поэтому чиновники на 10 лет продлили срок использование полигона. Также планируют его расширить.

"Для расширения полигона постепенно строится объездная дорога, которая продлит эксплуатацию полигона минимум на 10 лет", – рассказывает заместитель мэра Ровно Алексей Хмилецкий.

Чтобы уменьшить количество пожаров, на полигоне установили станцию ​​для сбора метана. Газ сжигается, и благодаря этому вырабатывается электричество. Также на свалке за бюджетные деньги собираются обустроить систему пожарных гидрантов.

Ранее сообщалось, что свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона.

Также отметим, что в столичных парках и зеленых зонах часто можно встретить водоемы, в которые сами же киевляне бросают мусор.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Ровно из-за переполненной свалки разгорелся мусорный скандал". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"