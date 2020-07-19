Українська
$ 27,27
31,13
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

В детсадах Ровно зафиксировано массовое заражение COVID-19 в различных формах

19 июля, 09:32

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

В городе провели массовое тестирование на COVID-19

В Ровно, где вспышку коронавируса зафиксировали на телевидении, коронавирусную инфекцию обнаружили у 58 работников детских садиков. Об этом в своем Facebook рассказала заместитель мэра города Галина Кульчинская.

Реклама

По ее словам, в городе проводили массовое ИФА-тестирование среди сотрудников детсадов. В итоге – COVID-19 подтвердился у десятков из них, причем в разных формах.

"З понедельника по четверг включительно почти 1000 работников наших детсадов сдавали кровь на ИФА-тесты. Есть результат: из почти 1000 тестов 49 подтвердили наличие иммуноглобулина-G, что свидетельствует или о перенесенной ранее болезни, или о скрытом носительстве вируса. У 9 человек тесты показали наличие иммуноглобулина М, что свидетельствует о наличии в организме вируса", – написала чиновник.

Теперь этих сотрудников не допустят к работе. Их координаты передали семейным врачам и для более точного диагностирования у них возьмут анализы на ПЦР-тесты.

В тренде
В Ровенской области снова смягчили карантин: что разрешили

Ранее мы рассказывали, что в Донецкой области сотрудница детского сада, которая находилась на больничном с пневмонией, вышла на работу, несмотря на болезнь. Позже она получила положительные результаты теста на коронавирус.

Реклама

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как вспышку зафиксировали на курорте в Херсонской области:

Коронавирус: новая вспышка COVID-19 на курорте Херсонщины

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Ровно детские садики детсад болезни инфекция заражение коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Только окончила второй курс: во Львовской области от COVID-19 умерла 20-летняя студентка (фото)
Только окончила второй курс: во Львовской области от COVID-19 умерла 20-летняя студентка (фото)Запад
"Превышение полномочий": патрульными, задержавшими с наручниками пенсионера, займется ГБРЗапад
Венгрия закрывает границу с Украиной: на КПП огромные очереди (фото, видео)
Венгрия закрывает границу с Украиной: на КПП огромные очереди (фото, видео)Запад
Незаконная вырубка леса в Карпатах: полиция провела массовые обыски (фото, видео)
Незаконная вырубка леса в Карпатах: полиция провела массовые обыски (фото, видео)Запад
В Ужгороде взорвали 60-метровую трубу: видео падения огромной башни
В Ужгороде взорвали 60-метровую трубу: видео падения огромной башниЗапад
В Черновцах вспыхнул масштабный пожар на фабрике: фото и видео
В Черновцах вспыхнул масштабный пожар на фабрике: фото и видеоЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять