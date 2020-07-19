В детсадах Ровно зафиксировано массовое заражение COVID-19 в различных формах

В Ровно, где вспышку коронавируса зафиксировали на телевидении, коронавирусную инфекцию обнаружили у 58 работников детских садиков. Об этом в своем Facebook рассказала заместитель мэра города Галина Кульчинская.

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По ее словам, в городе проводили массовое ИФА-тестирование среди сотрудников детсадов. В итоге – COVID-19 подтвердился у десятков из них, причем в разных формах.

"З понедельника по четверг включительно почти 1000 работников наших детсадов сдавали кровь на ИФА-тесты. Есть результат: из почти 1000 тестов 49 подтвердили наличие иммуноглобулина-G, что свидетельствует или о перенесенной ранее болезни, или о скрытом носительстве вируса. У 9 человек тесты показали наличие иммуноглобулина М, что свидетельствует о наличии в организме вируса", – написала чиновник.

Теперь этих сотрудников не допустят к работе. Их координаты передали семейным врачам и для более точного диагностирования у них возьмут анализы на ПЦР-тесты.

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Ранее мы рассказывали, что в Донецкой области сотрудница детского сада, которая находилась на больничном с пневмонией, вышла на работу, несмотря на болезнь. Позже она получила положительные результаты теста на коронавирус.

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