В Ровно легковушка влетела в ограждение: есть жертвы и пострадавшие
Водитель автомобиля был в нетрезвом состоянии
В Ровно в ночь на 23 июля, около 1:30 произошло смертельное ДТП. Полицейские на месте происшествия установили, что 25-летний водитель автомобиля BMW не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где допустил столкновение с железобетонным ограждением.
В результате ДТП пассажир иномарки, 28-летний житель города Вараш, получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Кроме того, в ДТП травмировались двое пассажиров: у 27-летнего жителя Ровно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и политравму, у второго пассажира – закрытую травму грудной клетки и перелом двух ребер. Их госпитализировали в больницу.
Водитель легковушки от госпитализации отказался. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения, впрочем от прохождения медицинского освидетельствования отказался.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, недавно в Черновицкой области не разминулись два микроавтобуса. В результате ДТП десять человек получили травмы.
Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).
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