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В Ровно ликвидируют серьезный пожар на мусорной свалке

25 июня, 20:53

Смрадный дым горящих отходов накрыл целый микрорайон


В Ровно спасатели пытаются ликвидировать масштабный пожар на мусорной свалке, расположенной у городской черты. Едкий дым, который поднимается с горящего мусорника, ветер несет прямо на жилые дома.

На ликвидацию возгорания выехали спасатели и коммунальщики. Как оказалось, пожар вспыхнул около четырех часов утра и распространился на территорию в полгектара, а дымом затянуло целый микрорайон областного центра.

С помощью специальной техники спасатели раскапывали очаги возгорания и заливали их водой. К 11 часам утра возгорание было локализовано.

"Распространения огня нет. Сейчас наши сотрудники отрезали большой очаг возгорания от основного полигона, чтобы огонь не распространялся", – рассказал спикер управления ГСЧС по Ровенской области Дмитрий Мельник.

Пожары на мусорных полигонах – обычное явление, особенно в такую жару, поскольку отходы постоянно выделяют газ. Чтобы уменьшить риск пожара, здесь создали станцию для забора газа, однако на участке, где произошло возгорание, специальных труб не прокладывали.

"Лежать трубы по дегазации, где откачиваем, а здесь нет, потому что больше года не было проблем", – объяснил директор коммунального предприятия Ростислав Кралюк.

Мусор на эту свалку свозят уже 70 лет, и сейчас она заполнена на 90%. Решить проблему мог бы перерабатывающий завод, который был даже построен. Однако у него до сих пор нет лицензии и предприятие уже несколько лет не работает.

Напомним, ранее в Олевске Житомирской области сгорела цистерна с ядохимикатами. Также сообщалось, что в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.


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Тег пожар, свалка, ровно

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