В Ровно люди обустраивают квартиры в гаражах: чем рискуют владельцы

Узаконить самострой в гаражах невозможно

В Ровно люди обустраивают квартиры в гаражах: чем рискуют владельцы 2019-03-12T18:19:38+02:00 Запад Узаконить самострой в гаражах невозможно

Споры вокруг необычного помещения всколыхнули социальные сети Ровно. Там выложили фото, как люди обустраивают квартиры в боксах. Строения максимально попытались приспособить для жизни. "Сегодня" проверили, действительно ли гаражи могут стать полноценным жильем. Владимир Миколайчук расскажет, чем рискуют владельцы.

Этот гаражный кооператив называют "ровенские фавелы", как известные микрорайоны для бедняков в Бразилии. Несколько семей здесь обустроили жилье. Имеют все удобства – воду, канализацию и электрическое отопление.

Гаражи в два ряда, на каждом – надстройка. Здесь живут семьями. Обустроили помещение бережно – балконы, пластиковые окна, на подоконниках цветы. Соседи – это автовладельцы и предприниматели, которые имеют мастерские в ​​отдельных боксах.

"Вот люди, чтобы не платить за коммуналку – вода, канализация есть – живут. На нашей линии: две семьи и там четыре – шесть", – рассказывает предприниматель Владимир.

Жители гаражей не слишком охотно раздают интервью. Но "Сегодня" удалось пообщаться с одним из них. Мужчина вышел на балкон. Домой не пускает, но хвалится, что имеет все удобства. Спрашиваем, комфортно ли – отвечать не хочет.

Не только в Киеве: квартиры в гаражах – обычное явление для мегаполисов. Скажем, в столице, где недвижимость самая дорогая, переоборудованные боксы даже продают. Вот одно из таких объявлений. Цена – значительно ниже средней стоимости квартиры даже на окраине Киева. Риелтор показывает, как все устроено внутри. Здесь новенькие обои, просторный балкон, современный санузел. Но не скрывает, что оформить дом для машины – как дом для человека – нереально.

Узаконить самострой в гаражах – действительно невозможно, – уверяют и чиновники Ровно.

"В гаражном кооперативе точно невозможно. Мы все понимаем размер гаража, который будет 6 на 7 или на 4. Во-вторых, гаражный кооператив имеет целевое назначение земельного участка, где невозможно размещать жилую застройку", – поясняет начальник Ровенского городского Управления государственного архитектурно-строительного контроля Николай Дядюсь.

Без почтового адреса, без законных договоров на коммуналку – юристы предупреждают: владельцы жилья в гараже сильно рискуют.

"Они не могут зарегистрировать это жилье. Совершить любые действия по отчуждению – купле-продаже, или перевести в состояние жилого помещения", – говорит юрист Виктор Шабанов.

Впрочем, ни чиновники, ни правоведы не назвали сегодня механизма, по которому можно запретить жить в гаражах и заставить снести такую ​​надстройку и привлечь к ответственности ее владельца.

Ранее мы писали, что киевляне "сбегают" в пригород – сколько стоит жилье в городах-спутниках.

Кроме того, "Сегодня" подсчитали, сколько надо копить семье из двух человек на квартиру, пусть и самую недорогую 1-комнатную, но в облцентре-миллионнике.

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