В Ровно лыжник, зацепившись за авто, прокатился по центру города
Видео с инцидентом попало в интернет и бьет рекорды просмотров в соцсетях
В Ровно полиция Ровно разыскивает водителя, который на автомобиле прокатил лыжника центральной дорогой. Видео с инцидентом попало в интернет и бьет рекорды просмотров в соцсетях. Одни восхищаются выходкой юношей, а другие осуждают. В полиции говорят, что и водитель, и лыжник нарушили правила дорожного движения. Теперь они находятся в розысе.
"Можем говорить о штрафе в размере 425 гривен. Если будет доказано, что водитель транспортного средства создал аварийную ситуацию, будет составляться протокол об административном нарушении – это 680 гривен, или лишение управления транспортных средством – от 6 месяцев до года", – рассказал "Сегодня" заместитель начальника патрульной полиции в Ровенской области Андрей Крутень.
Напомним, не так давно на станции городской электрички "Троещина-2" киевляне заметили подростков-зацеперов. Три девочки решили прокатиться снаружи вагона. Кроме того, на синей ветке столичного метро парень шокировал людей, катаясь между вагонами.
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