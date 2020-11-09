В Ровно майор и священник "продавали" должности в Нацполиции

В Ровно суд избрал меру пресечения майору полиции и священнику, которые пытались "торговать" должностями в Национальной полиции Украины, в виде ареста на 2 месяца.

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Об этом сообщила пресс-служба Ровенской областной прокуратуры.

Полицейский отстранен от занимаемой должности.

Арестованные подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах группой лиц (ч. 4 ст. 190 УК Украины): 6 ноября они получили 25 тыс. долларов аванса от сотрудника Управления патрульной полиции Ровно за назначение его на должность руководителя одного из межрайотделов полиции области.

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В общем мошенники расчитывали получить 100 тыс. долларов.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Ровенской области злоумышленники предлагали работнику полиции миллион долларов за возобновление в рядах правоохранителей, а также за должность начальника областного ГУНП.

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