В Ровно горе-мать бросила больного младенца в комнате общежития

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В Ровно молодая женщина покинула больного новорожденного ребенка в комнате общежития. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской области.

В полицию сообщили медики скорой помощи о том, что доставили в больницу младенца с телесными повреждениями. Инцидент произошел в ночь на 14 октября.

Правоохранители предварительно установили, что в течение нескольких дней в социальном общежитии проживала 19-летняя уроженка Гощанского района вместе с сыном, которому исполнилось 26 дней.

Ночью крики ребенка услышали соседи и обратились к вахтерше, которая и открыла дверь комнаты. Врачи предварительно диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму и двустороннюю пневмонию. Младенец госпитализирован в реанимационное отделение.

По данному факту следователи начали досудебное расследование по статье 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) и части 2 статьи 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские разыскивают мать и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Ранее журналисты "Сегодня" разыскали мужчину, который спас новорожденного , оставленного в сумке под открытым небом на детской площадке в Киеве.

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