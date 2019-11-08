В Ровно мужчина поджигал иномарку и загорелся сам

Злоумышленника выдали ожоги, которые он получил, поджигая машину

/ Фото: ГСЧС

В Ровне на улице Коновальца в ночь на 8 ноября задержали мужчину, который поджег автомобиль Lexus и по неосторожности загорелся сам.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, пожар удалось потушить, когда огнем был уничтожен моторный отсек автомобиля.

По словам руководителя пресс-службы Главного управления Нацполиции в Ровенской области Антон Крук, злоумышленника, которого подозревают в поджоге, полицейским удалось задержать недалеко от места преступления.

Мужчину выдали полученные во время поджога ожоги. Сейчас он находится под стражей в ожоговом отделении местной больницы. Полицейские проверяют его на предмет совершения аналогичных преступлений.

Напомним, ранее в Одесской области в городе Черноморск произошло возгорание автомобиля. Происшествие случилось на территории автостоянки одного из предприятий города.

Кроме этого, недавно в Черниговской области, в селе Журавка, мужчина устроил настоящую бойню и поджег сельсовет. Вначале он напал на соседей, а потом взялся и за своих родственников. Чтобы его задержать, полиции пришлось провести настоящую спецоперацию.

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