В Ровно мужчина установил рекорд пьяного вождения

Уровень опьянения водителя превышал норму минимум в 25 раз

Правоохранители Ровно впервые зафиксировали максимальный показатель алкотестера во время проверки водителя на уровень опьянения. Об этом сообщают местные СМИ.

Так, уровень опьянения у "рекордсмена" превышал допустимую норму (0,2 промилле) минимум в 25 раз. Это максимальное значение, которое мог показать драгер.

Прохожие вызвали патрульных, когда мужчина на легковушке вылетел на тротуар и cнес дорожный знак. При этом водитель не получил телесных повреждений и держался на ногах.

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Напомним, в Запорожье патрульные полицейские задержали "рекордсмена" – в День отца, 16 июня, копы получили вызов на улицу Шевченко, где заметили водителя Daewoo Lanos, который врезался в забор собственного дома. В результате драгер показал, что в крови мужчины содержится 4,16 промилле алкоголя при норме в 0,2 промилле.

Кроме этого, в городе Сарны Ровенской области подросток взял автомобиль отца и на улице Котляревского допустил наезд на велосипедиста. Мужчину доставили в местную больницу. Несмотря на принятые реанимационные мероприятия, он погиб.

Также мы писали, что в Запорожье неизвестные обокрали автомобиль патрульной полиции – из машины вынесли алкотестер марки "Драгер". В пресс-службе патрульной полиции Запорожья этот инцидент не комментировали.

Смотрите, чем для украинцев заканчивается пьяное вождение. Некоторые водители садятся за руль, употребив смертельную дозу алкоголя.

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