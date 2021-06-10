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В Ровно мужчина выпал из окна 7-го этажа на автомобиль скорой. Что произошло

10 июня 2021 11:01

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчина сначала упал на козырек дома, а потом на машину медиков – он также задел и водителя – подробности

В Ровно мужчина выпал из окна 7-го этажа на автомобиль экстренной медицинской помощи. Правоохранители начали расследование.

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Об этом сообщает пресс-служба Ровненского областного центра экстренной медицинской помощи в Facebook.

Инцидент произошел вечером 9 июня. После 20 часов к одному из домов на вызов приехала бригада экстренной медицинской помощи. Ее вызвали, чтобы помочь женщине, которую, по предварительной информации, во время ссоры избил брат.

Пока медики осматривали потерпевшую, из соседней квартиры на 7-м этаже выпал ее брат 1991 года рождения.

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"Сначала он упал на козырек подъезда, потом — на карету скорой, а потом и на водителя скорой. Именно он, по словам женщины, которая вызвала скорую, нанес ей телесные повреждения. На место происшествия прибыла еще одна бригада скорой. Медики срочно начали реанимационные мероприятия и поместили пациента в карету скорой помощи, однако спасти жизнь мужчине не удалось. Медики диагностировали смерть", — говорится в сообщении.

Выяснилось, что женщина, которую якобы избил погибший, получила многочисленные ссадины, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Она госпитализирована. Водитель скорой не травмирован.

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Ранее мы сообщали, что в Черновцах 10-летний мальчик выпал из окна 5-го этажа.

Также напомним, в Киеве на улице Воскресенской обнаружили мужчину с открытой черепно-мозговой травмой. Оказалось, что его вытолкнули из окна.

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