В Ровно на улице пес набросился на маленького ребенка: его прооперировали

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В Ровно собака во время прогулки покусала полуторагодовалую девочку. Пострадавшую с ранами госпитализировали.
Об этом сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи в Facebook.
Отмечается, что инцидент произошел в парке "Лебединка". К медикам обратилась мать девочки, которая сообщила, что на ребенка напала собака.
У малышки были две раны в области носа. Медики "скорой" оказали ей первую медицинскую помощь и отвезли в Ровенскую областную детскую больницу для дальнейшего осмотра.
"Суспильне" пишет, что сейчас пострадавшая девочка находится в больнице. Ее уже прооперировали. Теперь полиция проводит проверку.
Напомним, в Николаеве на местную жительницу набросилась собака. Пес откусил ей часть голени, 80-летней женщине провели операцию.
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