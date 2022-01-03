В Ровно насмерть сбили военного: виновник оказался помощником экс-депутата

В Ровно водитель сбил насмерть военного. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ровно 2 января пьяный водитель насмерть сбил 27-летнего военного. По предварительной информации, нарушитель является помощником экс-депутата областного совета.

Новые подробности по смертельному ДТП – читайте далее в материале "Сегодня".

Как сообщается на Facebook-странице регионального сайта PitBull Рівне, в документах водителя по имени Роман обнаружено просроченное удостоверение помощника-консультанта экс-депутата (бывшего председателя) Ровенского областного совета.

"Осмотр водителя на состояние опьянения показал, что 24-летний житель села Бармаки, что недалеко от Ровно, управлял авто нетрезвым – алкометр показал 2,10 промилле алкоголя", – сообщили в полиции.

Подозреваемый водитель Роман. Фото: PitBull Рівне

Водитель транспортного средства был пьян/Коллаж: "Сегодня"

В Ровно пьяный водитель насмерть сбил 27-летнего военного. После инцидента виновник скрылся с места аварии.

Известно, что пешеход переходил дорогу в запрещенном месте. Он попал под колеса автомобиля Audi, водитель которого после ДТП скрылся. Однако его впоследствии отыскали правоохранители. Во время задержания водитель и пассажир Audi вели себя агрессивно. У 24-летнего мужчины, находившегося за рулем, обнаружили 2,10 промилле алкоголя.

В полиции сообщили, что личность погибшего установили. Им оказался 27-летний военный из города Костополь. Мужчина был в отпуске.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего, следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Виновник ДТП задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновение;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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