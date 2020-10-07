В Ровно неизвестные напали на судью: что известно об инциденте

В Ровно произошло нападение на местного судью. Вечером 6 октября его избили неизвестные.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной прокуратуры.

Отмечается, что инцидент случился возле дома пострадавшего. Злоумышленники в балаклавах распылили газ из баллончика и избили работника городского суда. Мужчина получил много ушибов. Медики осмотрели его, оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

На месте нападения правоохранители нашли аэрозольный баллон "Кобра-1Н". Следователи рассматривают две версии произошедшего: причиной мог быть как бытовой, так и профессиональный конфликт.

В прокуратуре уточнили, что начато уголовное производство, виновным грозит до пяти лет ограничения свободы или до шести лет ее лишения.

Напомним, ранее в Одесской области на судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Юлию Шевчук напали четверо мужчин. Во время избиения у женщины требовали деньги и драгоценности.

А в прошлом году в Оболонском районе Киева ограбили судью Апелляционного суда. Резким рывком вор вырвал из рук женщины сумочку.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться