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В Ровно ночью прогремел взрыв: в дом бизнесмена бросили гранату

21 мая, 13:47

На момент происшествия в особняке, кроме хозяина, находились еще четыре человека

В полицию Ровно сегодня, 21 мая, около 1:20 поступило сообщение о взрыве на территории частного дома на улице Бориса Степанишина. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что неизвестный бросил взрывное устройство на крышу дома, который принадлежит 45-летнему жителю, частному предпринимателю. В результате взрыва повреждена кровля. Об этом сообщают в полиции.

В момент инцидента в помещении, кроме хозяина, находились еще четыре человека. Никто из них не пострадал.
В ходе проведения осмотра места происшествия сотрудники взрывотехнического отдела ГУНП обнаружили многочисленные металлические обломки неправильной геометрической формы на крыше дома, лестнице и прилегающей территории. По предварительной информации, взорвалась граната РГД 5. По данному факту открыто досудебное расследование (хулиганство). Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Как стало известно из местных СМИ, гранату бросили в дом известного в Ровно бизнесмена Олега Каштана. И это не первый случай нападения такого рода.

Напомним, недавно в Ровенской области в дом жителя села Яцковичи неизвестные бросили гранату. Пострадавшим оказался 57-летний работник лесничества и депутатом Березновского районного совета Юрий Гапон.


Ранее во Львове, на улице Некрасова, в одной из квартир многоэтажного дома взорвалась граната. Из-за взрыва погиб мужчина, пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Кроме этого, мы писали, что в Сваляве Закарпатской области мужчина во время конфликта с сожительницей взорвал гранату.

Также в в Луцке в собственном дворе от взрыва гранаты погиб мужчина.

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Тег взрыв, дом, граната, ровно

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