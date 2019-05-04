В Ровно ночью сожгли внедорожник чиновника

Машина выгорела дотла, однако никто не пострадал

В Ровно подожгли автомобиль, который арендовал секретарь Ровенского городского совета Сергей Паладийчук. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно сообщению, чрезвычайное происшествие произошло сегодня около 01:00. На улице Летней горел автомобиль Toyota RAV4.

Как установили правоохранители, авто принадлежит частному предприятию, однако сейчас его арендует 44-летний житель Ровно, секретарь Ровенского городского совета.

Пожар удалось потушить, но иномарка практически полностью выгорела.

С места происшествия криминалисты изъяли пожарный мусор и смывы горюче-смазочных материалов.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту умышленного повреждения имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время проводятся следственные и розыскные мероприятия с целью установления лиц, причастных к преступлению.

Сам Сергей Паладийчук связывает поджог арендованной машины с политической деятельностью.

Ранее в Харькове ночью сожгли иномарку. Около трех часов ночи вспыхнула машина, припаркованная во дворе многоэтажки.

Также мы писали, что неизвестные лица бросали зажигательную смесь в автомобили в Коцюбинском под Киевом, в результате чего сгорели семь машин.

А в Полтаве полиция задержала 36-летнего мужчину, которого подозревают в массовом поджоге автомобилей. Свой поступок он объяснил желанием развлечься.

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