В Ровно один из начальников патрульной полиции попал в ДТП
У руководителя отдела безопасности дорожного движения – закрытая черепно-мозговая травма и ушибы
В Ровно сегодня, 22 февраля, около 10:00 на улице Костромская областного центра произошло ДТП с участием полицейского.
"30-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz в результате заноса авто не справился с управлением и допустил столкновение на полосе встречного движения с автомобилем Skoda под управлением 33-летнего жителя Ровно", – сообщают в полиции.
Водителя транспортного средства Skoda с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами доставили в больницу. Пострадавшим оказался начальник отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в Ровенской области, который находился вне службы по причинам временной нетрудоспособности и за рулем собственной машины.
Открыто досудебное расследование. Кроме того, служебное расследование будут проводить и сотрудники Управления патрульной полиции в Ровенской области. Водители обоих транспортных средств были трезвыми.
Напомним, недавно возле села Мощаны Львовской области произошло ДТП с участием фуры и автомобиля патрульной полиции в результате ДТП погиб полицейский. Погибшим оказался 22 летний патрульный Назарий Присташ.
Позже в больнице умерпатрульный Остап Кутный, который пострадал вследствие аварии на международной трассе Тернополь – Львов – Рава-Руська.
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