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В Ровно один из начальников патрульной полиции попал в ДТП

Сегодня, 14:31

У руководителя отдела безопасности дорожного движения – закрытая черепно-мозговая травма и ушибы

Фото: Нацполиция
В Ровно один из начальников патрульной полиции попал в ДТП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fea/f1d/5c6feaf1d0387.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fea/f1d/5c6feaf1d0387.jpg Запад У руководителя отдела безопасности дорожного движения - закрытая черепно-мозговая травма и ушибы

В Ровно сегодня, 22 февраля, около 10:00 на улице Костромская областного центра произошло ДТП с участием полицейского.

"30-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz в результате заноса авто  не справился с управлением и допустил столкновение на полосе встречного движения с автомобилем Skoda под управлением 33-летнего жителя Ровно", – сообщают в полиции.

Водителя транспортного средства Skoda с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами доставили в больницу. Пострадавшим оказался начальник отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в Ровенской области, который находился вне службы по причинам временной нетрудоспособности и за рулем собственной машины.

Открыто досудебное расследование. Кроме того, служебное расследование будут проводить и сотрудники Управления патрульной полиции в Ровенской области. Водители обоих транспортных средств были трезвыми.

Напомним, недавно возле села Мощаны Львовской области произошло ДТП с участием фуры и автомобиля патрульной полиции  в результате ДТП погиб полицейский.  Погибшим   оказался 22 летний патрульный Назарий Присташ.

Позже  в больнице умерпатрульный Остап Кутный, который пострадал вследствие аварии на международной трассе Тернополь – Львов – Рава-Руська.

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Тег ДТП, ровно, полицейский, патрульный

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