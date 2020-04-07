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В Ровно от коронавируса умерла работница детской библиотеки

7 апреля, 15:15

Тина Наринецкая

В последние дни женщина находилась в тяжелом состоянии

В Ровно от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалась работница областной детской библиотеки. Об этом сообщили в пресс-службе местного горсовета.

Женщине был всего 51 год. В последние дни она находилась в тяжелом состоянии. Отметим, что именно от этой женщины коронавирусом в Ровно заразилась семейный врач.

"Это был обычный врачебный прием. Осмотр. Еще на прошлой неделе", – рассказал председатель местной ОГА Виталий Коваль.

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Также "Сегодня" писали, что в Сарненском районе Ровенской области от COVID-19 умерла женщина. Зараженной было 58 лет, и ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Три часа реанимационных мероприятий, к сожалению, не имели результата.

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Отметим, что пик коронавируса в Украине прогнозируют во второй половине апреля, начиная с 14-15 чисел. По словам политолога, руководителя Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, в это время в Украине могут умереть более двух тысяч украинцев.

Кроме того, ранее замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в связи с приближением ожидаемого пикового периода назвал главную задачу в борьбе с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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