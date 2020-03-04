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В Ровно от пневмонии умерли двое мужчин: подробности

4 марта, 17:54

Руслан Ровик

Пациенты поздно обратились за помощью и врачи не смогли спасти их жизни

В Ровенской области на протяжении текущей недели от пневмонии, вызванной вирусом гриппа, умерли двое мужчин.

Как сообщили в областной клинической больнице, один из пациентов скончался 2 марта.

"Мужчина неделю находился в реанимации, но поскольку он поздно обратился за помощью врачей, медики не смогли спасти ему жизнь", – рассказал главврач больницы Иван Зима.

По его словам, пациент 1993 года рождения был доставлен в больницу каретой скорой помощи в ночное время в тяжелом состоянии, с признаками дыхательной недостаточности.

"Первично было острое респираторное вирусное заболевание, которое осложнилось двусторонней пневмонией, и больной был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких. К сожалению, те меры, которые проводились в соответствии с протоколами, эффекта не дали", – заявил он.

Еще один летальный исход был зафиксирован 4 марта – 65-летний житель города Ровно обратился к медикам 28 февраля и был госпитализирован в центральную городскую больницу.

Мужчине поставили диагноз: грипп, осложненный двусторонней пневмонией. Лечение оказалось неэффективным, и пациент умер. Он не был вакцинирован и имел ряд хронических заболеваний.

Этот летальный исход стал четвертым для Ровенской области с начала текущего года.

Стоит отметить, что с начала эпидемического сезона в Украине было зафиксировано 54 летальных исхода, вызванных осложнениями гриппа.

Напомним, ранее сообщалось о том, что, пытаясь остановить распространение гриппа и ОРВИ, в Украине начали проводить дезинфекцию в общественном транспорте.

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грипп пневмония Ровно ровенская область

Источник: Сегодня

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