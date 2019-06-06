В Ровно отец на машине переехал мaлыша

Медики, которые немедленно прибыли на вызов, лишь констатировали смерть мальчика

Peugeot Expert. Фото: Википедия.

5 июня, около 12:00 во дворе дома на улице Руська города Ровно под колеса автомобиля попал ребенок. Полицейские на месте происшествия установили, что 41-летний житель, водитель автомобиля Peugeot Expert, заезжая задним ходом во двор собственного дома, совершил наезд на сына возрастом 1,3 года.

Медики, которые немедленно прибыли на вызов, лишь констатировали смерть мальчика.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по Части 2 Статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Транспортное средство полицейские изъяли и доставили на штрафплощадку.

В соответствии с медицинским освидетельствование 41-летний водитель был трезв. Мать малыша на момент трагедии находилась в доме.

Напомним, в Вышгороде на пешеходном переходе водитель Kia Cerato сбил женщину с двумя детьми. ДТП произошло на улице Шолуденко. Под колеса попала женщина с двумя детьми. Как сообщили очевидцы, это сотрудница Вышгородской больницы, а вместе с ней были ее внучки – 8 и 4 лет. Сложные травмы получила женщина, ранена и младшая из девочек.

Также мы писали, что в Борисполе на улице Шевченко патрульные полицейские наехали на школьника, который переходил дорогу на пешеходном переходе. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

Ранее в Киеве водитель сбил на тротуаре мужчину и маленькую девочку.

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