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В Ровно откроют центр вакцинации от COVID-19. Кто сможет получить прививку

4 июня, 15:10

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Вакцинация населения продолжается – в Ровно будут делать прививки вакциной CoronaVac в субботу и воскресенье – подробности

В Ровно открывают центр вакцинации населения против коронавируса. Он заработает уже на выходных, 5-6 июня.

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Как сообщили в пресс-службе Ровенской ОГА, работать он будет в актовом зале Ровенского областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука (г. Ровно, ул. 16 Июля, 36, с 9:00 до 21:00).

Прививки будут проводить медики мобильных бригад вакциной CoronaVac.

"Вакцинация — это пока единственный механизм в борьбе с пандемией. А развертывания центра позволит иммунизировать большее количество людей, что будет способствовать стабилизации распространению COVID-19", — сказал председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Получить прививку смогут жители области, которые записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дия", а также у семейного врача.

Ранее мы сообщали, что во Львове и Киеве открылись первые центры вакцинации от COVID-19.

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Также напомним, в Одессе открыли центр вакцинации.

Все, что происходило в стране и мире сегодня, – смотрите в нашем выпуске.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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