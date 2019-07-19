В Ровно подожгли агитационную машину кандидата

Обошлось без пострадавших

На месте происшествия. Фото: Радіо Трек.

В Ровно сегодня около трех часов ночи загорелся агитационный автомобиль одного из кандидатов на парламентских выборах.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине.

"19 июля в 02 час. 55 мин. в г. Ровно по ул. Петлюры, 1 возникло возгорание легкового автомобиля оклеенного агитационными материалами кандидата в народные депутаты", – говорится в сообщении.

В результате пожара был уничтожен моторный отсек и поврежден салон автомобиля. Жертв и пострадавших нет.

Очевидцы говорят о поджоге машины.

Как сообщалось, в Киеве подожгли машину доставки пиццы.

Также мы сообщали, что в Харькове за ночь сгорели четыре автомобиля.

Напомним, ранее в Киеве на улице Героев Днепра на остановке, где находится конечная станция отправки транспорта на Вышгород, группа неизвестных в балаклавах подожгла несколько маршруток, бросив в них взрывчатые вещества.

Кроме того, не так давно в Киеве неизвестные подожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова. Мужчина связал инцидент со своей профессиональной деятельностью.

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