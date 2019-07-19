В Ровно подожгли агитационную машину кандидата
Обошлось без пострадавших
В Ровно сегодня около трех часов ночи загорелся агитационный автомобиль одного из кандидатов на парламентских выборах.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине.
"19 июля в 02 час. 55 мин. в г. Ровно по ул. Петлюры, 1 возникло возгорание легкового автомобиля оклеенного агитационными материалами кандидата в народные депутаты", – говорится в сообщении.
В результате пожара был уничтожен моторный отсек и поврежден салон автомобиля. Жертв и пострадавших нет.
Очевидцы говорят о поджоге машины.
Как сообщалось, в Киеве подожгли машину доставки пиццы.
Также мы сообщали, что в Харькове за ночь сгорели четыре автомобиля.
Напомним, ранее в Киеве на улице Героев Днепра на остановке, где находится конечная станция отправки транспорта на Вышгород, группа неизвестных в балаклавах подожгла несколько маршруток, бросив в них взрывчатые вещества.
Кроме того, не так давно в Киеве неизвестные подожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова. Мужчина связал инцидент со своей профессиональной деятельностью.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Ровно подожгли агитационную машину кандидата". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ровенской области глава РГА требовал взятку в триста тысяч долларов
Чиновника поймали с поличным в размере 100 тысяч долларов, деньги полагались за земельные паи
В Харькове сгорел гараж директора лесхоза, который боролся с "черными лесорубами"
Ночью было сожжено имущество чиновника