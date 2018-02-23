В Ровно подожгли офис издания "Четверта влада"

Сегодня, 10:41

Неизвестный мужчина зашел в здание и поджег  две пластиковые бутылки с бензином


На месте пожара. Фото: Нацполиция

На месте пожара. Фото: Нацполиция

На месте пожара. Фото: Нацполиция

 


В Ровно на улице Дубенской горел офисный центр. Сообщение о поджоге на первом этаже двухэтажного здания поступило в полицию 22 февраля, около 19:30.

По предварительной информации, неизвестный мужчина зашел в помещение, оставил там две пластиковые бутылки с бензином и поджег их. Пламя заметил сын хозяина дома, 37-летнего жителя Ровно, который в этот момент сошел со второго этажа и сразу бросился звать на помощь.

Огонь повредил комнату офисного помещения и уничтожил мебель. Никто не пострадал. 37-летний владелец здания связывает это событие со своей профессиональной деятельностью. Как сообщают местные СМИ, пожар произошел в офисе портала "Четверта влада".

"На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники. По факту умышленного повреждения имущества путем поджога начато досудебное расследование", – сообщает ровенкая полиция.

Полицейские разыскивают злоумышленника и устанавливают все обстоятельства пожара.

Напомним, недавно в Ровно, на ул. Кавказская, в 9-этажном жилом доме произошел пожар.  

А во Львове горела пятиэтажка. Спасатели эвакуировало из задымленного здания около 30 человек.

Ранее сообщалось, что на трассе Киев – Чоп, на стоянке одной из заправок загорелась кабина грузового автомобиля Volvo. Водитель пытался отцепить прицеп, в результате чего получил ожоги рук.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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