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В Ровно погорел на взятке подполковник налоговой милиции

Сегодня, 15:22

Старший следователь по особо важным делам облуправления ГФС требовал четыре тысячи долларов взятки

В Ровно разоблачили противоправную деятельность старшего следователя по особо важным делам областного управления ГФС. Чтобы избежать давления на свой бизнес, предприниматель должен был предоставить подполковнику налоговой милиции 4 тыс. долларов. В случае отказа – создание искусственных препятствий в предпринимательской деятельности и привлечение его к ответственности за якобы нарушение законодательства. Об этом сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции.

Сегодня, 8 августа, напротив налоговой инспекции областного центра вымогателя задержали. При осмотре личных вещей у фигуранта была изъята полная сумма взятки. В настоящее время проводятся следственные действия и обыски по месту работы правонарушителя.

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Напомним, днем ранее в Ровенской области задержали одного из руководителей Варашского отдела полиции, котрый требовал взятку от местного депутата в размере 39 тыс. гривен.

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Ранее на Буковине сотрудник патрульной полиции в Черновицкой области, убегая от водителя, пытался съесть 200 гривен, полученных от водителя в качестве взятки.

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взятка ровно ГФС налоговая милиция

Источник: Сегодня

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