В Ровно полицейские изъяли огромный арсенал: более 10 тысяч единиц оружия и боеприпасов

Появились фото и видео крупных запасов оружия и боеприпасов

В Ровно у подозреваемого в покушении на судью изъяли огромный арсенал / Фото: Нацполиция

В Ровно полицейские, которые расследовали уголовное производство по факту покушения на убийство судьи, задержали 45-летнего жителя города, у которого изъяли огромный арсенал оружия и боеприпасов.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, смертоносные предметы были обнаружены на территории гаражного кооператива, которым пользовался фигурант расследования.

"В гараже было изъято 70 корпусов гранат и запалов к ним, 27 электродетонаторов, шесть тротиловых шашек, 4,5 кг тротила, два кг пластида, одно самодельное радиоуправляемое взрывное устройство, 11 ручных противотанковых гранатометов, 28 гранат для подствольного гранатомета, один подствольный гранатомет, 16 пистолетов, пять револьверов, четыре пистолета-пулемета, восемь автоматов Калашникова, пять винтовок, одна снайперская винтовка Драгунова, одно гладкоствольное ружье и более 10 тысяч патронов разных калибров", - говорится в сообщении.

Также копы обнаружили черновые записи с указанием фамилий людей, против которых совершались и планировались преступления.

Фигуранту расследования сообщили о подозрении и подготовили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на стации метро "Вокзальная" полицейские задержали мужчину, который пытался перевезти в подземке гранаты.

Также напомним, что в декабре в Киеве задержали банду, занимавшуюся поставками оружия криминалитету. В состав группировки входил сотрудник Нацполиции столицы.

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