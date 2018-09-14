В Ровно полицейские попали в ДТП: есть пострадавшие

В Ровно, вчера, 13 сентября, около 23.30, на перекрестке улиц Дубенская – Макарова произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции охраны и легковушки OPEL Vectra.

"31-летний водитель OPEL Vectra на иностранной регистрации, двигался со стороны улицы Макарова. На перекрестке при осуществлении поворота влево он не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем Управления полиции охраны, под управлением 32-летнего сержанта", – сообщают в полиции.

В результате ДТП оба водителя получили раны головы, кроме того еще одному полицейскому, который находился в авто, в глаз попало стекло. Водители двух транспортных средств были трезвыми.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следственные начали досудебное. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, недавно на международной трассе Львов – Краковец, в ДТП попал автомобиль патрульной полиции.

Ранее в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие при участии трех полицейских авто Toyota Prius, которые не могли разминуться на парковке.

Также мы писали, что Нацполиция Украины не может эксплуатировать 79 собственных автомобилей из-за их технической неисправности, а еще более 300 автомобилей разбиты в авариях.