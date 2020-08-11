В Ровно полицейский открыл стрельбу по велосипедисту

В Ровно экипаж патрульной полиции, заметив на улице мужчину на велосипеде, похожим по ориентировке на украденный, потребовали от горожанина остановиться, а когда тот попытался сбежать, открыли стрельбу.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел около двух часов ночи на улице Поповича.

"Патрульные приняли решение остановить велосипедиста, чтобы проверить, не является ли его средство передвижения краденым. Инспекторы неоднократно подали сигнал об остановке, однако велосипедист не останавливался, а наоборот ускорился", - говорится в сообщении.

Копы начали преследование подозреваемого, в ходе которого один из полицейских, "чтобы привлечь внимание и вызвать подмогу", использовал пистолет для отстрела резиновых патронов, один из которых попал в беглеца.

"В результате велосипедист получил телесные повреждения, потерял равновесие и упал. Сразу после этого полицейские начали оказывать первую медицинскую помощь и вызвали на место бригаду скорой помощи", – говорится в сообщении.

По факту происшествия было назначено служебное расследование. Полицейского, который открыл стрельбу, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, что под Киевом водитель открыл стрельбу. Стрелком оказался 44-летний житель села Тарасовщина. Он признался полицейским, что таким образом хотел похвастаться оружием перед своим знакомым. Стрелял в небо и, к счастью, из людей никто не пострадал.

Также мы писали, что в центре Киева ранним утром 4 июля возле Бессарабского рынка произошла массовая драка со стрельбой. После ЧП стало известно, что из Украины депортируют восемь участников инцидента.

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