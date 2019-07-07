В Ровно полицейскому сломали нос, когда он документировал нарушение

Расследование инцидента со стрельбой закончилось для копа серьезным повреждением

Фото: Информатор

В Ровно во время документирования факта ночной стрельбы в развлекательном заведении патрульному сломали нос. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел около 5 часов утра 7 июля.

Копы получили информацию о том, что охраннику развлекательного заведения "Лагуна", который расположен в центре города, были нанесены телесные повреждения с использованием пистолета для отстрела резиновых пуль.

Во время выяснения обстоятельств происшествия полицейские задержали 19-летнего жителя Запорожья, который произвел два выстрела в работника заведения. Сведения об этом внесены в Единый реестр по статье "хулиганство". Злоумышленник задержан.

"Возле этого же заведения во время обработки вызова телесные повреждения были нанесены 24-летнему полицейскому. Предварительно, медики диагностируют у него перелом носа", – говорится в сообщении.

Копы задержали 20-летнего местного жителя, который нанес телесные повреждения патрульному. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", которая предполагает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что у супермаркета на Бессарабской площади в центре Киева произошла стрельба. В полиции сообщили, что один из посетителей конфликтовал с покупателями, затем вышел на улицу, сделал несколько выстрелов вверх и скрылся. Позже появились кадры с места событий.

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