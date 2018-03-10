В Ровно прогремел взрыв: появились подробности

Сегодня, 14:46

Неизвестные бросили гранату в жилой дом

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Ровно бросили гранату в жилой дом. Об этом сообщает областная полиция.

По данным ведомства, инцидент произошел минувшей ночью на ул. Заречной.

"В результате были повреждены забор, фасад и окна дома, где проживает 38-летний владелец с женой и малолетним ребенком. Никто не пострадал. Полицейские взрывотехнического отдела полиции предварительно установили, что на месте происшествия произошел взрыв гранаты РГД-5. Металлические обломки изъяли и направили на экспертизу", – рассказали правоохранители.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в оккупированном Донецке произошло два взрыва – в центре города и на окраине.

"Есть информация о взрыве автомобиля "Мерседес" возле Южного автовокзала, там двое погибших и четверо пострадавших, – пишут дончане. – Еще, говорят, взрыв на улице Бахметьева 6-б, возле кафе "СССР" на Текстильщике".
взрыв, ровно, гранаты

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Источник:

"Сегодня"

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