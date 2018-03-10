В Ровно прогремел взрыв: появились подробности
Неизвестные бросили гранату в жилой дом
В Ровно бросили гранату в жилой дом. Об этом сообщает областная полиция.
По данным ведомства, инцидент произошел минувшей ночью на ул. Заречной.
"В результате были повреждены забор, фасад и окна дома, где проживает 38-летний владелец с женой и малолетним ребенком. Никто не пострадал. Полицейские взрывотехнического отдела полиции предварительно установили, что на месте происшествия произошел взрыв гранаты РГД-5. Металлические обломки изъяли и направили на экспертизу", – рассказали правоохранители.
Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в оккупированном Донецке произошло два взрыва – в центре города и на окраине.
"Есть информация о взрыве автомобиля "Мерседес" возле Южного автовокзала, там двое погибших и четверо пострадавших, – пишут дончане. – Еще, говорят, взрыв на улице Бахметьева 6-б, возле кафе "СССР" на Текстильщике".
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