В Ровно прохожие задержали пьяного водителя: сбил женщину с ребенком

В крови автомобилиста обнаружили 1, 75 промилле алкоголя, что в девять раз выше нормы

В Ровно произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина и ребенок. Патрульные обнаружили у водителя все признаки алкогольного опьянения.

"По предварительной информации, 27-летний водитель Chrysler не предоставил преимущества в движении и совершил наезд на женщину и ее 7-летнюю дочь, когда те переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", – сообщают в полиции.

Вследствие ДТП ушибы ноги получила 32-летняя женщина. Ребенок не пострадал, но находится в тяжелом эмоциональном состоянии.

Сам водитель пытался сбежать с места аварии, однако его останавливали неравнодушные граждане до приезда патрульных полицейских и следователя.

Результат освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения – 1,75 промилле.

Ранее мы писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.