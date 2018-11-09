В Ровно прохожие задержали пьяного водителя: сбил женщину с ребенком

Сегодня, 11:12

В крови автомобилиста обнаружили 1, 75 промилле алкоголя, что в девять раз  выше нормы


Фото: полиция

Фото: полиция

Фото: полиция

В Ровно произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина и ребенок. Патрульные обнаружили у водителя все  признаки алкогольного опьянения.

"По предварительной информации, 27-летний водитель Chrysler не предоставил преимущества в движении и совершил наезд на женщину и ее 7-летнюю дочь, когда те переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", – сообщают в полиции.

Вследствие ДТП ушибы ноги получила 32-летняя женщина. Ребенок не пострадал, но находится в тяжелом эмоциональном состоянии.

Сам водитель пытался сбежать с места аварии, однако его останавливали неравнодушные граждане до приезда патрульных полицейских и следователя.

Результат освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения – 1,75 промилле.

Ранее мы писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы. 

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человекПремьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.
ДТП, водитель, ребенок, ровно

Вы сейчас просматриваете новость "В Ровно прохожие задержали пьяного водителя: сбил женщину с ребенком ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

"Черные точки" на украинских дорогах: как уменьшить число жертв на автомагистралях

Сегодня, 08:21

Сегодня ни на законодательном уровне, ни в практическом прмменении нет четкой характеристики и определения, что такое места концентрации ДТП

Запорожье

Фото: 0619

В Мелитополе водитель маршрутки обматерил пассажира и швырнул в него деньги

Сегодня, 00:21

Шофера разозлило то, что мужчина расплачивался за проезд монетами
Загрузка...

Крым

vesti-k.ru

Микроавтобус с детьми попал в ДТП в Крыму, шестеро травмированы

Вчера, 22:17

Одна девочка находится в реанимации

Запад

Возле Львова в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист

Вчера, 20:33

Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии
Загрузка...