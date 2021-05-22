В Ровно произошла масштабная авария – пять человек попали в больницу (фото)

На выезде из города столкнулись три автомобиля – пять человек получили травмы различной степени тяжести

По меньшей мере четыре человека пострадали в аварии / Фото: Сегодня

На выезде из Ровно в направлении Львова произошло ДТП с участием трех автомобилей – в аварии пострадали пять человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В настоящее время спасатели, медики и полицейские оказывают помощь в ликвидации последствий ДТП с участием 3-х автомобилей", – говорится в сообщении.

Три автомобиля столкнулись выезде из Ровного / Фото: Сегодня

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В ГСЧС уточнили, что ДТП произошло с участием трех автомобилей: две машины марок Renault и одна машина марки Volkswagen.

По данным спасателей, пять человек получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу. Среди пострадавших 4 женщины и 1 мужчина, а всего во время в аварии, в автомобилях находилось 8 человек.

На месте работают правоохранители и медики.

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На месте работают спасатели / Фото: Сегодня

Ранее мы сообщали, что на Буковине в селе Байраки водитель трактора не справился с управлением. В результате трактор перевернулся и придавил шестилетнюю девочку. Она скончалась на месте.

Напомним, что в Хмельницкой области на автодороге Житомир – Черновцы столкнулись три автомобиля – грузовик влетел в легковушку и микроавтобус. В результате аварии погибли четыре человека.