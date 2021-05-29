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В Ровно пропал без вести мальчик с синдромом Дауна

29 мая, 23:51

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Максим Тюхтий в обед ушел со двора частного дома и о его местонахождении ничего не известно

В Ровно без вести исчез 11-летний Максим Тюхтий – полиция разместила информацию о его поиске в фейсбуке.

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Известно, что мальчик с синдромом Дауна находился в частном доме один – в обеденное время вышел из дома в неизвестном направлении.

Максим был одет в красную футболку и шорты. Ростом парень 120 см, волосы темно-русые, глаза карие.

Всех, кто видел мальчика, просят обращаться по телефонам 067-420-64-75, 096-796-02-76 или 102.

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Напомним, четырехлетнюю Амину Витичак нашли в Одесской области спустя почти сутки после ее пропажи. Очень испуганную, голодную, но, к счастью, живую ее нашли волонтеры.

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