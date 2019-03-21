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В Ровно пьяный водитель убегал от копов и влетел в бетонное ограждение

Сегодня, 13:51

В его машине находилось трое пассажиров, один получил травмы

Фото: Нацполиция
В Ровно пьяный водитель убегал от копов и влетел в бетонное ограждение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/37a/6dd/5c937a6dde3ba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/37a/6dd/5c937a6dde3ba.jpg Запад В его машине находилось трое пассажиров, один получил травмы

В Ровно задержали водителя Mercedes Benz без удостоверения, страхового полиса и в состоянии алкогольного опьянения. В ночь на  21 марта, около четырех утра он совершил ДТП.

"Патрульные получили сообщение, что водитель автомобиля Mercedes Benz на иностранной регистрации находится в состоянии опьянения. Заметив транспортное средство на улице Набережная, полицейские, включив сирену и  решили остановить этот автомобиль. Но водитель только прибавил скорость", – сообщают в полиции.

Далеко убежать ему не удалось. 20-летний житель города Шаргород Винницкой области не справился с управлением, не выбрал безопасную скорость движения и при повороте на улицу Кавказская выехал на тротуар, после чего столкнулся с бетонным укреплением.

Выяснилось, что в салоне машины  находилось трое пассажиров. В результате ДТП у 24-летнего  парня медики диагностировали перелом локтевого сустава, он был госпитализирован в больницу.

Водитель оказался изрядно выпившим: алкотестер показал 1,2 промилле. Открыто  досудебное расследование.

Ранее  в Ровно возник конфликт между любителями дрифтинга и правоохранителями. Происшествие случилось на парковке одного из торговых центров на улице Макарова, в результате чего пострадали трое правоохранителей, а также были повреждены два полицейских автомобиля.

Также мы писали, что в Ровно молодой парень  совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения. После аварии водиетль – сын скандального экс-чиновника МВД  угрожал журналистке местного телеканала.

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Тег авария, ДТП, пьяный, ровно

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