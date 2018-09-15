В Ровно пылали два атомобиля: в полиции подозревают умышленный поджог

В Ровно, на улице Вячеслава Чорновола, ночью пылали два автомобиля. Спасатели локализовали пожар и потушили пламя.

"Полицейские установили, что первым загорелся автомобиль Audi A8, который принадлежит 28-летнему местному жителю. Во время пожара пламя перекинулось на соседний Audi A6, владельцем которого является 25-летний житель областного центра. С места происшествия изъяты пожарный мусор для проведения экспертизы, которая и установит причину возгорания", – сообщают в полиции.

По данному факту следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Виновных могут наказать штрафом, исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, личность злоумышленника, свидетелей и очевидцев.

Недавно в Ровно горели два автомобиля. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора" Романа Коваля.

Ранее мэр города Дубно Ровенской области сообщил в полицию, что неизвестные пытались поджечь его гаражное помещение. В ту же ночь в Ровно подожгли дверь квартиры, где находился депутат облсовета.

Также мы писали, что в Ровенской области сгорели сразу семь автомобилей. Возле четырех иномарок были найдены бутылки с зажигательной смесью.