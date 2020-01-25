В Ровно СБУ задержала мужчину, который пытался продать 60 кг ртути: видео

Злоумышленник загодя купил партию ртути, чтобы нажиться на ее продаже

В Ровно контрразведчики Службы безопасности Украины с помощью местной полиции задержали мужчину, который пытался продать металлическую ртуть возле торгового центра. Вес опасного "товара" составил около 60 килограммов, сообщили в областной прокуратуре.

"Задержан житель Ровно, который пытался сбыть ядовитое вещество, ртуть металлическую, общим весом около 60 килограмм, за 50 тысяч гривен и 20 тысяч долларов", – говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования было установлено, что в январе 2019 года мужчина вступил в преступный сговор с неизвестными пока лицами, купил ядовитое вещество и хранил его у себя, чтобы продать его в будущем.

"В дальнейшем, реализуя свою преступную деятельность, злоумышленник возле одного из торговых центров Ровно пытался сбыть ядовитое вещество", – заявили в прокуратуре.

В настоящее время решается вопрос о вручении фигуранту подозрения по статье "приобретение, перевозка, хранение с целью сбыта и сбыт ядовитых веществ", которая предполагает наказание – до десяти лет тюрьмы.

В СБУ добавили, что контрразведчикам спецслужбы удалось выяснить – трое злоумышленников, среди которых бывший сотрудник органов прокуратуры, организовали нелегальный бизнес по продаже ртути. Токсический "товар" дельцы сбывали крупными партиями в разных регионах Украины.

Напомним, не так давно в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

Ранее мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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