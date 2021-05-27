В Ровно шестиклассник изнасиловал школьника: что известно

В Ровно ученик 6-го класса изнасиловал на год младшего мальчика в туалете одного из ресторанов.
Об этом сообщил заместитель начальника Нацполиции в Ровенской области Александр Панасюк, пишет rivne.online.
К правоохранителям обратилась мать пострадавшего и рассказала о сексуальном насилии. В полиции начали уголовное производство и назначили экспертизы.
Решение об ответственности примут в июне.
"Статья предусматривает наказание в виде десяти лет лишения свободы, но поскольку, шестиклассник не достиг возраста уголовной ответственности, будем обращаться о применении принудительных мер воспитательного характера", — сказал Панасюк.
Напомним, недавно во Львове школьник на улице пытался изнасиловать женщину.
Кроме того, в Днепре ребенка два месяца насиловал его одноклассник.