В Ровно школьнице стало плохо на уроке: девочка умерла в больнице

У подростка были проблемы с сердцем, но причину смерти врачи пока назвать не могут

В Ровенской школе № 22 ученице девятого класса стало плохо на уроке. Девочку госпитализировали в больницу, но спасти ее жизнь медикам не удалось.

Как сообщает "РадиоТрек", девочку звали Яна. Когда директор школы переносил ее на носилках в карету "скорой", она еще была жива. В детскую больницу школьницу привезли в состоянии практически клинической смерти. Попытки врачей спасти жизнь ребенка закончились неудачей.

Что касается причин смерти девочки – пока точно неизвестно. Изначально главный врача Ровенской станции экстренной медицинской помощи Валерий Ковальчук рассказал, что девочка ожидала сложную операцию – пересадку сердца.

"Ей было пересаживать сердце. Диагноз – кардиомиопатия (миокардиопатия). Это поражение сердечной мышцы невыясненной этиологии", – рассказал врач.

Но позже главврач городской детской больницы Николай Надейко информацию о запланированной пересадке сердца не подтвердил. Он рассказал, что школьница таки была у них на учете.

"У нас в городе есть один детский кардиолог. Принимает на Тверской. Она (Яна – ред.) была на диспансерном учете. То есть, у нее обнаружили отклонения в сердечно-сосудистой, и она была у нас на учете. Диагноз – гипертрофическая кардиомиопатия. То есть, у нее была увеличена межжелудочковая перегородка. Ничем особым он не проявлялось кроме того, что ей были противопоказаны физические нагрузки и очень активный образ жизни", – рассказал медик.

По словам мужчины, ни кардиолог городской детской больницы, ни руководство городской детской больницы показаний к пересадке сердца не видели.

"Сердце (элементы строения сердца) были несколько увеличены. Но не настолько, чтобы стоял вопрос о том, что надо пересадка. Это было незначительное увеличение, которое не вызывало предостережения, не давало показаний к пересадке", - отметил он.

На данный момент причину смерти врачи сказать не могут. Это станет известно после вскрытия.

Напомним, в 2018 году в селе Пятидни Владимир-Волынского района Волынской области во время урока физкультуры в школе умерла первоклассница.

Кроме того, ранее в одной из гимназий Бердянска в Запорожской области во время урока физкультуры умерла 12-летняя школьница.

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