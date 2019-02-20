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В Ровно сотни жителей многоэтажек остались без лифтов

Сегодня, 14:37

Из-за долгов коммунальщиков в городе могут отключить еще 60 подъемников

В Ровно сотни жителей многоэтажек остались без лифтов Запад Из-за долгов коммунальщиков в городе могут отключить еще 60 подъемников

Коммунальный скандал разгорелся в Ровно. Там сотни жителей многоэтажек остались без рабочих лифтов. Кроме того, в обслуживающей компании предупредили, что из-за долгов коммунальщиков готовы отключить еще 60 подъемников во всем микрорайоне.

Лифты в многоэтажках не работают месяцами, несмотря на то, что жители за обслуживание лифтов платят вовремя. И перспективы у людей не радужные: обслуживающая компания деньги собирает, но с лифтовиками не рассчитывается. Лифтовики же, в свою очередь, объясняют – работать в убыток не могут, ведь управляющая компания задолжала более миллиона гривен.

"Люди платят исправно. Плюс господин Николайчук получает возмещение за субсидиями, а это очень большие суммы. Куда они их девают, спросите у них", – рассказал "Сегодня" директор лифтовой компании Андрей Эдин.

Николай Николайчук, руководитель управляющей компании, которая не платит за обслуживание подъемников, не возражает. Говорит, что они ждут приговора суда. Там пытаются разорвать соглашение, по которому с лифтовиками работал бывший ЖЭК, ибо документ предусматривает огромные штрафы за несвоевременные расчеты.

"Дополнительные соглашения, которые предусматривают штрафные санкции порядка 700 тысяч гривен. В рамках этого подан иск в суд с целью расторгнуть договор досрочно", – рассказал "Сегодня" Николай Николайчук.

Кроме того, на ситуацию не могут повлиять и в мэрии. Жителям домов чиновники советуют создать ОСМД и заменить управляющую компанию. Лифтовики, тем временем, угрожают отключить подъемники во всем микрорайоне

Ранее мы писали о том, что жители столицы возмущены состоянием лифтов в многоэтажных домах. Многие из них не только в ужасном состоянии, а некоторые и вовсе не работают месяцами. А в Черкассах жителям около десяти многоэтажек отключили лифты из-за их изношенности. 

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Тег отключение, ровно, лифты, коммунальщики

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